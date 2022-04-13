Эпизоотическая ситуация по ящуру на территории Саратовской области сейчас благополучная, однако из-за очагов заболевания на территории соседнего Казахстана усилены профилактические меры. Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

В населенных пунктах с 25 марта в усиленном режиме проводится бесплатная вакцинация и ревакцинация крупного и мелкого рогатого скота. Одновременно ветеринарные врачи проводят клинический осмотр животных с термометрией во всех категориях хозяйств.

Уже привито более 463 тысяч голов животных или 82,1% от запланированного показателя. Поставлена задача завершить эту работу к пастбищному сезону.