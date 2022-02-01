Холдинг «РЖД» продолжает обеспечивать соблюдение всех противоэпидемических

мероприятий, рекомендованных Роспотребнадзором, как на объектах пассажирской

инфраструктуры, так и в поездах. Кроме того, в сотрудничестве со специалистами

Роспотребнадзора проводится регулярный микробиологический мониторинг (смывы с

контактных поверхностей) в помещениях на вокзалах и в поездах для контроля текущего

уровня санитарной безопасности.

На вокзалах и станциях нанесена специальная разметка и навигация для соблюдения

пассажирами социальной дистанции. Для дополнительной обработки рук установлены

бесконтактные диспенсеры с антисептиками. Проводится регулярная уборка и

дезинфекция всех помещений.

Все работники вокзалов, станций и поездные бригады обеспечены средствами

индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептические средства). Кроме того, все

поезда дальнего следования обеспечены бесконтактными термометрами для измерения

температуры тела пассажиров.

Ежесуточно в рейс отправляются свыше 3,7 тыс. вагонов в составах поездов

дальнего следования (включая скоростные поезда «Ласточка» и высокоскоростные

поезда «Сапсан») и свыше 8,7 тыс. вагонов в составах пригородных поездов и городских

электричек (в том числе поезда «Ласточка» на МЦК). Все они проходят обязательную

дезинфекцию перед рейсом. Также увеличена периодичность обработки подвижного

состава в ходе поездки. Особое внимание уделяется поверхностям, с которыми чаще

соприкасаются пассажиры: ручки, двери, поручни и столики.

Все современные вагоны поездов дальнего следования и пригородных поездов,

включая поезда «Сапсан», «Ласточка», «Орлан» и другие, оборудованы системой

очистки и обеззараживания воздуха.

Обеспечено всестороннее информирование пассажиров о мерах по борьбе с

коронавирусной инфекцией и важности использования средств индивидуальной защиты

(гигиенические маски, перчатки, антисептические средства и т. п.). В случае

необходимости их можно приобрести на вокзалах (в пригородных кассах, аптеках,

вендинговых аппаратах и магазинах розничной торговли) и в поездах дальнего

следования у проводника.

Сотрудники, задействованные в обслуживании пассажиров, привиты и обеспечены

средствами индивидуальной защиты. Перед заступлением в рейс или в рабочую смену

сотрудникам в обязательном порядке измеряется температура тела и производится

осмотр на наличие признаков заболевания. Организовано периодическое лабораторное

тестирование работников на COVID-19 с допуском на работу только с полученным

отрицательным результатом тестирования.