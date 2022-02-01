Холдинг «РЖД» продолжает обеспечивать соблюдение всех противоэпидемических
мероприятий, рекомендованных Роспотребнадзором, как на объектах пассажирской
инфраструктуры, так и в поездах. Кроме того, в сотрудничестве со специалистами
Роспотребнадзора проводится регулярный микробиологический мониторинг (смывы с
контактных поверхностей) в помещениях на вокзалах и в поездах для контроля текущего
уровня санитарной безопасности.
На вокзалах и станциях нанесена специальная разметка и навигация для соблюдения
пассажирами социальной дистанции. Для дополнительной обработки рук установлены
бесконтактные диспенсеры с антисептиками. Проводится регулярная уборка и
дезинфекция всех помещений.
Все работники вокзалов, станций и поездные бригады обеспечены средствами
индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептические средства). Кроме того, все
поезда дальнего следования обеспечены бесконтактными термометрами для измерения
температуры тела пассажиров.
Ежесуточно в рейс отправляются свыше 3,7 тыс. вагонов в составах поездов
дальнего следования (включая скоростные поезда «Ласточка» и высокоскоростные
поезда «Сапсан») и свыше 8,7 тыс. вагонов в составах пригородных поездов и городских
электричек (в том числе поезда «Ласточка» на МЦК). Все они проходят обязательную
дезинфекцию перед рейсом. Также увеличена периодичность обработки подвижного
состава в ходе поездки. Особое внимание уделяется поверхностям, с которыми чаще
соприкасаются пассажиры: ручки, двери, поручни и столики.
Все современные вагоны поездов дальнего следования и пригородных поездов,
включая поезда «Сапсан», «Ласточка», «Орлан» и другие, оборудованы системой
очистки и обеззараживания воздуха.
Обеспечено всестороннее информирование пассажиров о мерах по борьбе с
коронавирусной инфекцией и важности использования средств индивидуальной защиты
(гигиенические маски, перчатки, антисептические средства и т. п.). В случае
необходимости их можно приобрести на вокзалах (в пригородных кассах, аптеках,
вендинговых аппаратах и магазинах розничной торговли) и в поездах дальнего
следования у проводника.
Сотрудники, задействованные в обслуживании пассажиров, привиты и обеспечены
средствами индивидуальной защиты. Перед заступлением в рейс или в рабочую смену
сотрудникам в обязательном порядке измеряется температура тела и производится
осмотр на наличие признаков заболевания. Организовано периодическое лабораторное
тестирование работников на COVID-19 с допуском на работу только с полученным
отрицательным результатом тестирования.