Проректор по научно-богословской работе Саратовской православной духовной семинарии, руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Дмитрий Полохов ждет, что предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию России будут поддержаны депутатами Государственной и областной думы, после чего вынесены на всенародное голосование.

По его словам, это поможет в поиске национальной идеи и обозначении нравственных ориентиров общества.

— Российское государство и его народ находятся в поиске национальной идеи. Считаю, что упоминание в тексте Конституции Бога, возможно, поможет в движении в этом направлении.

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство». Мы видим в этом предложении обращение к началу Российского государства. Благодаря крещению Руси славянские племена, враждовавшие между собой, стали единым народом с едиными ценностями и идеалами.

Мы знаем, что наше государство, в отличие от остальных, возникло уникальным образом – путем добровольного вхождения других народов в сообщество, созданное русскими людьми. Христианские идеалы – жертвенность, взаимопомощь, прощение обид, милосердие – сделали нас привлекательными для других народов. Они получили полную защиту и возможность развивать свою культуру. Поэтому эти слова важны не только для православных.

Поправка, говорящая о Боге и семье, выбивает почву из-под ног у проповедников религиозного экстремизма, у террористов. Они строят свою деятельность на том, что мир отходит от традиционных ценностей, что разрушаются вековые представления о семье и вере. Поэтому даже на декларативном уровне принятие поправки, отсылающей нас к истории государства, будет способствовать мирному сосуществованию разных верований и культур.

Огорчает, что некоторые граждане не серьезно отнеслись к предложенному тексту и восприняли его как повод позлословить. Удивительно, что упоминание о самобытности нашей культуры и традиций, вызывает негативную реакцию. Это вопрос образования и воспитания. Предложенные поправки имеют консервативный характер, в них говорится о браке между мужчиной и женщиной, об идеалах, о вере в Бога. Допускаю, что людям с определенным мировоззрением это не будет нравиться.

Конечно, на следующий день с принятием обновленной Конституции вряд ли что-то изменится. Но с точки зрения декларации, провозглашения принципов, которым мы следуем, это необходимо. Мы должны четко обозначить свои нравственные ориентиры, – подчеркнул Дмитрий Полохов.