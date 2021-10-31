Спортсменки саратовского волейбольного клуба «Протон» обыграли в Нижнем Новгороде местный клуб «Спарта».

Матч, который прошел 30 октября, закончился со счетом 3:0.

Блокирующая «Протона» Елизавета Кочурина прокомментировала победу над «Спартой»:

— Очень сложно играть против команд, за которые ты раньше выступала. Много знакомых, воспоминаний. Но нужно было просто делать свое дело. Да, хоть у нас есть некоторые недочеты, сегодня думаю для нас главное было то, что мы все-таки смогли справиться с подачами соперниц и сами хорошо вводили мяч в игру.

Считаю, что лично у меня стало лучше получаться блокировать, мы усиленно отрабатываем этот элемент на тренировках. Сейчас у нас очень слаженный коллектив, все очень дружные и мы как одна большая семья.

Теперь «Протону» предстоит 7 ноября домашняя игра с клубом из Московской области «Заречье-Одинцово».

Локдаун внес свои коррективы: игра пройдет без зрителей на трибунах.