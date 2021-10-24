Спортсменки волейбольного саратовского клуба «Протон» проиграли на выезде.

Девушки из Саратова уступили 23 октября в Калининграде местному «Локомотиву» со счетом 2:3.

В итоге «Протон» занял третье место в кубковом полуфинале.

Главный тренер ВК «Протон-Саратов» Юрий Маричев прокомментировал итог матча с «Локомотивом»:

— Поздравляю «Локомотив» с выходом в «Финал четырех» и желаю там успеха. Мы же после поражения от «Северянки» были настроены реабилитироваться и на этот раз показали хороший волейбол. Вот только концовку пятой партии немного смазали. Но у нас молодая команда и такие матчи помогают девочкам набираться опыта. К тому же у нас играли игроки резерва, которых нужно было проверить в деле. И мы увидели, что резерв у нас есть. Если же подводить итог всего этапа, то мы, конечно, ехали с надеждой побороться за выход в финал, но этого не сделали. Так что итог не лучший.

Теперь саратовским вооейболисткам предстоит сыграть 30 октября в Нижнем Новгороде со «Спартой».