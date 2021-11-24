Жители нового дома от компании «Кронверк» на улице имени Лисина в поселке «Солнечный -2» пожаловались на некомфортные условия проживания. Свои претензии по поводу работы управляющей компании они озвучили в минувшую пятницу в правительстве области на заседании рабочей группы по обеспечению доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан. В этом доме получили жилье по госпрограмме шесть многодетных семей, вот от одной из них и поступила жалоба. Председатель правительства Роман Бусаргин пообещал разобраться.

Разбираться отправились журналисты с представителями регионального минстроя и администрации Кировского района.

В перечне претензий от жителей значились: неправильно устроенный фундамент, затопленный полгода водой подвал, протекающая крыша, комары, мыши, а также постоянно громыхающие на ветру и отрывающиеся фрагменты крыши и фасадов. Отдельно пожаловались жители на контейнер со строительным мусором в 50 метрах от дома, который их заставляют оплачивать.

Отметим, дом был сдан в середине 2020 года, это одно из самых свежих зданий компании «Кронверк». К тому же, с 2017 года таких было построено сразу 13 только в одном Солнечном-2. Поэтому проблемы одного дома вполне могли быть тиражированы и в остальных.

В доме №14А на Лисина проверяющие начали с самого основного – фундамента и подвалов.

Каждый, кто хоть раз бывал в затопленном подвале, или хотя бы в подвале, где недавно был потоп, смогут отличить такой от подвала дома 14А на Лисина. Так у некоторых застройщиков выглядят квартиры на продажу – ярко освещенные, ровные стены, никакого мусора, чистый воздух без каких-либо неприятных запахов и – никаких следов затопления.

На вопрос – где затопленный подвал, на который жаловались жильцы, директор УК Вероника Назарова, которая сопровождала проверку, заметила, что вода в подвале никогда не стояла полгода, как заявил на совещании многодетный отец — Николай Головийчук.

— В новостройках бывает несколько типовых причин появления воды в подвале: первая — забиваются отдельные стояки канализации строительным мусором на этапе активных ремонтов, вторая – отмостка дает усадку и возможно попадание воды при осадках в местах примыкания асфальта к цоколю, третье – при запуске системы отопления – через сбросники спускают воздух, могут быть небольшие лужи. Первая и третья причина устраняются оперативно штатными сотрудниками УК. Вторую устраняет застройщик в рамках гарантийных обязательств. Такого рода протечки могут быть, но чтоб вода стояла в подвале, такого точно нет. — рассказала Вероника Назарова.

Она обратила внимание на дорогостоящее насосное оборудование, которое установлено здесь, почти у пола. Если бы в подвале стояла вода полгода, как утверждает этот гражданин, оно бы пришло в негодность.

Рассказы о затопленном подвале оказались блефом – никакая уборка не удалила бы затхлый запах в таком огромном помещении, если бы там действительно стояла вода. Того же жанра оказалось сообщение про проблемы с фундаментом. Возможно, это себе вообразили жильцы, чтобы оправдать рассказы про затопленный подвал.

С этим проверка разобралась. Поскольку комарам без затопленного подвала в это время года не выжить, их не обнаружили, как и мышей. Проверяющие зашли в подъезд и поднялись на крышу.

Жители большинства многоэтажек Саратова и Энгельса, на самом деле, могут позавидовать жильцам Лисина, 14А. Такой отделки всех подъездов, плитки в коридорах и на лестничных клетках, декоративной штукатурки с первого до последнего этажа в других домах еще поискать.

Самый верхний этаж встретил проверяющих закрытыми квартирами – где-то люди до сих пор не вселились, где-то отсутствовали по работе. Из того, что увидели проверяющие на последнем и техническом этаже, а также крыше ничего не говорило о том, что здесь в обозримом недавнем прошлом были протечки. В управляющей компании утверждают, что их и не было.

— Жалобы были в первый год после сдачи дома, протечка в подъезде была, застройщик все устранил по гарантии. Она и сейчас еще не закончилась, но больше не было фактов протечки, даже после летних ливней и недавних сильных дождей, — пояснила Назарова.

Она заметила, что некоторое время назад жильцы пожаловались на шум во время ветра – оказалось, вылетели несколько крепежей, которые держали ливневку. Изъян устранили на следующий день.

Еще одной из претензий был большой контейнер для сбора строительного мусора.

Здесь мнения разделились, причем, мнения жильцов дома. Как выяснилось, контейнер поставили по решению общего собрания еще год назад. С тех пор часть жильцов ремонты закончили и больше не хотят видеть в своей платежке отдельную строчку на оплату этого контейнера. Провели новое голосование, чтобы убрать его – кворума не набралось. Как убедились сами проверяющие, в доме еще достаточно нежилых квартир, кое-где в них ремонт продолжается, а где-то даже не начинался. Этим владельцам жилья контейнер необходим. Так что по этой жалобе жильцам достаточно собрать большинство и проголосовать, чтобы больше не платить за вывоз строительного мусора и контейнер сразу уберут. Ни управляющая компания, ни тем более строительная, за них это сделать не имеют права.

Всего в четырехподъездном доме № 14А на улице Лисина 148 квартир, все ли жители так недовольны проживанием на Лисина 14А или только выступающие на совещании представители многодетных семей, получившие квартиры по госпрограмме — этот вопрос остается открытым. В любом случае, факты, озвученные в обращении Николая Головийчука не нашли подтверждения при фактическом выезде на адрес Лисина 14 А.

— Мы с представителем минстроя посмотрели все и никаких фатальных нарушений, на которые люди жаловались, не нашли. Более того, вообще не нашли никаких нарушений, дом в прекрасном состоянии. Ну а то, что жители на что-то жалуются, это нормальное явление, главное, чтобы УК на это правильно и своевременно реагировала, — прокомментировал итоги проверки замглавы администрации Кировского района Сергей Соколов.

А ваша многоэтажка хуже или лучше, чем дом «Кронверка» на Лисина 14А?