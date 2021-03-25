Инспекторская служба регионального оператора Саратовской области – филиала АО «Управление отходами» совместно с представителями районных администраций провели проверки наличия договоров на услугу по обращению с ТКО у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В течение нескольких дней шли рейды в Балашовском и Базарно-Карабулакском районах области.

В результате проверок было выявлено почти 200 коммерческих организаций, которые несмотря на закрепленную в законодательстве обязанность по заключению договора с регоператором продолжают работать с нелегальными перевозчиками мусора или переполняют ближайшие контейнеры для населения.

В ходе рейдов все нарушители были повторно уведомлены инспекторской службой регионального оператора Саратовской области – филиала АО «Управление отходами» о несоблюдении требований законодательства РФ в сфере обращения с отходами. При этом 30% из них предпочли немедленно оформить договор. На остальных нарушителей были составлены акты для передачи материалов в суд в целях понуждения к заключению договора и взыскания образовавшейся задолженности.

«Только региональные операторы обеспечивают эффективный и экологически безопасный цикл обращения с отходами и гарантируют соблюдение территориальной схемы обращения с ТКО при транспортировании мусора. Поэтому не заключение договора на коммунальную услугу негативно отражается прежде всего на санитарном и экологическом благополучии региона. Вопрос принудительного заключения договоров настолько важен, что находится на постоянном контроле надзорных органов», — рассказал директор регоператора Саратовской области – замгенерального директора АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

Напомним, с октября 2019 года вступили в законную силу изменения в постановление Правительства РФ № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами», в соответствии с которыми юридические лица и предприниматели должны в течение 15 дней с момента опубликования установленных тарифов на услугу по обращению с ТКО и текста типового договора направить регоператору заявку на заключение договора. В случае отсутствия заявки на 16-ый день договор считается автоматически заключенным на условиях типового и подлежит оплате потребителем.

Скачать пакет документов для подачи заявки на оформление договора можно на сайте regoperator.ru (http://regoperator.ru/). Дополнительную информацию о порядке заключения договора юридические лица и предприниматели могут получить в контакт-центре регоператора по обращению с ТКО Саратовской области — филиала АО «Управление отходами» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.