В Саратовской области примут новую методику расчета прожиточного минимума. Об этом на заседании комитет по социальной политики рассказала замминистра соцразвития региона Наталья Михайлова.

Оно отметила, что с 2021 года в России на федеральном уровне принята новая формула расчета прожиточного минимума. Ранее величина считалась ежеквартально на основе средней зарплаты за прошедшие три месяца. Теперь прожиточный минимум будут устанавливать на год не позднее 15 сентября уходящего года. Переход на новую методику будет постепенным до 2025 год.

Напомним, сейчас в Саратовской области прожиточный минимум на душу населения составляет 9,844 тысячи рублей, для работающих людей он составляет 10,615 тысячи рублей, для пенсионеров — 8,566 тысячи рублей и 10,191 тысячи рублей для детей.