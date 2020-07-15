В Саратовской области планируется повысить прожиточный минимум. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.

Соответствующий проект постановления в разработке, уже рассчитаны цифры на душу населения и по основным демографическим группам. Они меняются в зависимости от цен на товары из потребительской корзины: крупы, хлеб, яйца, сахар, молочные продукты, овощи, мясо.

Отметим, что по итогам второго квартала ее стоимость увеличилась на 7,3 процента по сравнению с первыми тремя месяцами 2020 года до 4,389 тысячи рублей. Региональная величина прожиточного минимума выросла относительного первого квартала года на 706 рублей, то есть 7,7 процента.

То есть он увеличивается быстрее, чем цены на товары из потребительской корзины.