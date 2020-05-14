В Саратовской области вырос размер прожиточного минимума на душу населения. Такую статистику приводит минтруда региона.

За первый квартал 2020 года эта величина составила 9,138 тысячи рублей. Для трудоспособного населения полагается 9,849 тысячи, пенсионерам — 7,565 тысячи, а детям — 9,451 тысячи.

В сравнении с предыдущем кварталом эту сумма увеличилась на 329 рублей или 3,7 процента. В частности на 340 рублей увеличили минимум для трудоспособного населения, на 254 — для пенсионеров и на 487 — для детей.