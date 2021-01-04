В Саратовской области многодетные семьи, которые живут в аварийных условиях и стоят на учете в минстрое и ЖКХ региона могут получить социальные выплаты вне очереди.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства региона.

Ранее льготой могли воспользоваться только те, чьи дома были признаны непригодными до 1 января 2005 года, теперь — и позже этого срока.

Отметим, что в 2020 году на улучшение жилищных условий многодетных семей выделили 163,9 миллиона рублей, на предоставление жилья по договорам социального найма — 57,6 миллиона рублей, 106,3 миллиона рублей на социальные выплаты.

За счет этого улучшила свои условия проживания 91 многодетная семья, в 2019 году — всего 18, в 2018 — пять, в 2017 — четыре.