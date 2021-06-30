В Энгельса Саратовской области пруд Став превратился в болото. Видео житель города опубликовал в социальных сетях.

По словам мужчины, неизвестные сильно понизили уровень воды в пруду, опустив его более, чем на метр. Он опасается, что приведет к превращению пруда в болото.

Как рассказали информационному порталу «Новости Саратова» в региональном минприроды, что на озере проводятся плановые работы по ремонту рыбозащитного устройства. Они принудительно понизили уровень в озере Став для проведения данных работ. После их проведения пруд снова наполнится.

Озеро Став представляет собой закрытый водоем длиной 5,15 километра и шириной от 10 до 60 метров.