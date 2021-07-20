Губернатор Валерий Радаев будет проводить «прямую линию» с жителями Саратовской области ежемесячно. Об этом он рассказал на заседании регионального координационного совета.

— Важно реагировать на точечные обращения, не допуская их перерастания в системные проблемы. Обратную связь с населением будем усиливать. Президент поручил всем региональным главам отрабатывать формат прямой линии. Всех глав районов, министров, зампредов прошу мобилизоваться, чтобы оперативно реагировать на поступающие вопросы, каждый из которых возьму на личный контроль, — отметил Валерий Радаев.

По его словам первая «прямая линия» состоится уже на следующей неделе.