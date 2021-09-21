С 24 сентября закрывается проезд через мост на реке Малый Иргиз по дороге Балаково – Духовницкое в Саратовской области. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Этот мост был введен в эксплуатацию в 1969 году и с тех пор ни разу не ремонтировался. Реконструировать мост будут полтора года.

Теперь для того, чтобы попасть из одного райцентра в другой, придется ехать в объезд 60 км через город Пугачев.

Также с 24 сентября изменяется путь следования и график движения автобусов № 505, следующих по маршруту «Балаково — Духовницкое»

По этому маршруту предусмотрены следующие остановки: «Балаково АС», «Натальино», «Андреевка пов.», «Николаевский пов.», «Солянский пов.», «Бажановский пов.», «Солянский», «Красная Речка», «Тургеневский пов.», «Пугачев (Элеватор)», «Надеждинка», «Селезниха», «Левенка», «Липовка», «Духовницкое».