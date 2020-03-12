Местный житель совершил ряд преступлений, из-за которых остаток жизни проведет в тюрьме. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

60-летний саратовец будет отбывать наказание за два убийства, три изнасилования и незаконное лишения свободы.

Первой известной жертвой преступника стала женщина, с которой он познакомился в 2018 году. Они решили провести новый год вместе в частном доме. После праздника, пьяный осужденный поссорился с гостьей и в порыве злости изнасиловал ее и избил до смерти. Только вечером насильник понял, что женщина мертва. Он завернул тело в покрывало и спрятал в одной из комнат, где нет отопления.

Через месяц он привел другую любовницу к себе домой и предложил ей жить вместе. Через несколько дней между парой вспыхнул конфликт. Под действием алкоголя мужчина повторил те же действия, что и с предыдущей жертвой, а после покинул свое жилище и скрывался у знакомых.

Во время расследования «вскрылось» еще одно преступление виновного. В декабре 2018 года саратовец изнасиловал 45-летнюю саратовчанку, которую угрожал убить, если она будет сопротивляться. Потерпевшей удалось сбежать, когда они вместе с насильником собрались к ее знакомому за деньгами. Пострадавшая боялась мести и не стала сообщать об этом в полицию. Сотрудники следственного отдела сами вышли на пострадавшую, и та все рассказала.

Суд вынес приговор в виде пожизненного заключения в колонии особого режима. Насильник также будет выплачивать потерпевшим два миллиона рублей.