Завершается расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Воскресенского района, который в невменяемом состоянии пытался убить человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия седьмого апреля утром в своей квартире в селе Елшанка он стоял на балконе с 22-летней приятельницей. Из-за ссоры мужчина толкнул подругу и она упала с высоты пятого этажа на землю, получила перелом позвоночника и ушиб левого легкого. Врачи своевременно оказали ей помощь, девушка осталась жива.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что злоумышленник из-за психического расстройства не понимал, что он делает.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения постановления о применении к нему принудительных мер медицинского характера.