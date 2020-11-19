Расследование уголовного дела в отношении 47-летнего саратовца, обвиняемого в покушении на убийство, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия около 22:30 17 февраля он на кухне квартиры дома на Гвардейской улице начал размахивать ножом перед лицом 41-летнего брата. Он вонзил его в левую часть лица родственника, а потом ударил его металлическим ковшом.

Тот выбежал из квартиры, в больнице ему диагностировали ушиблено-рваную рану в теменно-височной области головы, резаную рану в области щеки. Следы от такого поступка обезобразили его лицо.

Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что его родственник не понимал что творит из-за психического расстройства.

Уголовное дело направлено в суд с утвержденным прокурором постановлением о применении к нему принудительных мер медицинского характера.