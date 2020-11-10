Расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Ртищева, обвиняемого в убийстве двух лиц с особой жестокостью, незаконном проникновении в жилище, умышленном причинении легкого и тяжелого вреда здоровью завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия, парень жил с 68-летним дедом и 65-летней бабушкой. Вечером 25 марта он поссорился с родственницей, та позвала супруга, который вступился за жену. Внук начал бить его руками и ногами.

Пара бросилась бежать, но молодой человек схватил нож и настиг их в подъезде, изрезав до смерти. Потом он вломился к соседям и начал бить по голове 79-летнего главу семьи. Его 77-летней супруге досталось не меньше — избиение по голове и груди, а также удар грудной клеткой о подоконник, до сломанных ребер.

Сотрудники полиции пресекли противоправные действия мужчины. Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что он из-за психического расстройства не мог понимать, что творит.

Уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении к молодому человеку принудительных мер медицинского характера.