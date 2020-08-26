Следственным отделом по городу Балашов завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, также в двух угрозах убийства, в умышленном причинении легкого вреда здоровью и повреждении имущества. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Известно, что вечером 13 мая 46-летний мужчина был дома со своей 81-летней тетей и 72-летней матерью. По неизвестным причинам он начал бить женщин черенком от швабры. Мать нападавшего вызвалась и убежала к соседям, которые вызвали полицейских.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли действия злоумышленника и вызвали «скорую». Женщин госпитализировали. В больнице 81-летняя женщина не смогла выжить от полученных травм и вскоре скончалась. А 72-летнюю женщину спасти удалось.

Месяцем ранее, 1 апреля, 46-летний мужчина находился недалеко от своего дома, где встретил соседку и принялся высказывать ей угрозы убийства. Испугавшись реализации его угроз, женщина спряталась за автомобиль, в который начал стрелять дротиками мужчина. На защиту женщины выбежал владелец автомобиля, который тоже получил угрозы убийства.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина психически не здоров и не отдает отчет своим действиям. Мужчину поместили в специализированный стационар.