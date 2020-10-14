Расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве приятеля, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 34-летний мужчина вместе с 30-летним приятелем снимали жилье в Кировском районе Саратова. 19 июня они вернулись с работы и легли спать. Ночью старший из них взял во дворе дома кувалду и дважды ударил приятеля по голове, от чего тот потерял сознания.

Сразу же после этого злоумышленник позвонил в полицию и рассказал, что решился на это из-за переписки друга с супругой.

29 июня мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Еще до начала следствия выяснилось, что погибший и жена злоумышленника даже знакомы не были.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что мужчина не мог понимать, что он делает, из-за психического расстройства.

Уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера.