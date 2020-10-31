В отдел полиции Пугачевского района с заявлением о краже обратился 49-летний местный житель. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

30 октября у него было застолье, на котором кто-то украл из его кармана куртки 300 тысяч рублей. Деньги он получил за продажу земельного участка.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 56-летний рецидивист, который не раз отбывал наказание за кражи и угон.

Мужчину взяли под стражу, он признался в содеянном, похищенное частично у него изъяли.

На злоумышленника завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.