Следователи СК завели уголовное дело по факту нарушения правил обращения с опасными отходами.

В Пугачевском районе октября 2018 года добывающая нефть и газ организация заключила договор с коммерческой фирмой об утилизации отходов при добыче сырья. Однако посредник, который перевозил опасные для экологии отходы, сливал вещества в неустановленном для этого месте в Саратовском районе.

Эксперты провели экспертизу и установили, что на этой территории превышено содержание нефти и нефтепродуктов в 50 раз. Это может привести к загрязнению грунтовых вод и родниковых выходов.

Сейчас правоохранители собирают доказательства. Расследование продолжается.