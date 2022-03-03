В четверг 3 марта активисты «Молодежь Плюс» и «Молодой Гвардии» передали гуманитарную помощь, которую собрали жители Саратовской области беженцам из ЛНР и ДНР.

В профилакторий «Сокол» привезли средства гигиены и индивидуальной защиты, обувь, одежду, продукты питания.

Об этом сообщает в своём Instagram министр спорта региона Александр Абросимов.

Пункты сбора помощи продолжают работать в Саратове по следующим адресам: ул. Чапаева, 68/70, ул. Бардина, 1.

Все желающие жители области могут оказать посильную помощь беженцам.

Кроме того, открыт счёт Российского Красного Креста для добровольной помощи. Подробная информация на сайте мывместе.рф.