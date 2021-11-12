Ситуация с коронавирусом в Саратовской области по-прежнему остается тяжелой. Об этом сообщил председатель правительства области Роман Бусаргин в своем телеграмм-канале.

Он напомнил, что прививку можно сделать в поликлинике по месту прикрепления или в больнице.

Также саратовцы все еще могут вколоть вакцину в прививочных пунктах в ТЦ. Их перенесли на нижние этажи, чтобы желающие сделать прививку смогли пройти в ТЦ без QR-кода.

Мобильные пункты, расположенные на открытом воздухе, закрываются из-за наступления низких температур воздуха.