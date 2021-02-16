После долгой паузы в Саратовской консерватории вновь открываются двери для юных слушателей.
В воскресенье 21 февраля в Большом зале пройдёт концерт-путешествие в мир органа. Детей ждёт увлекательная история о том, как зародился король инструментов, как он развивался и конечно, знакомство с мировыми шедеврами органной музыки разных эпох.
Слушатели смогут насладиться не только сольным исполнением на органе, но и послушать его в ансамбле с другими музыкальными инструментами.
В программе концерта прозвучат сочинения Дж. Перголези, И.С. Баха, Л. Клерамбо, Й. Гайдна, Ф. Мендельсона и многих других.
Солистка — лауреат международных конкурсов, ведущая органистка Саратова Наталья Гольфарб.
Лектор-музыковед — кандидат искусствоведения Елена Пономарёва.
Начало концерта в 14.00
Пр. им. Кирова С.М., д. 1.
Тел. Кассы: +7-845-239-92-32. Время работы кассы: пт, сб, вс 11:00 — 18:30
21 февраля.
Стоимость билетов — 350 рублей