После долгой паузы в Саратовской консерватории вновь открываются двери для юных слушателей.

В воскресенье 21 февраля в Большом зале пройдёт концерт-путешествие в мир органа. Детей ждёт увлекательная история о том, как зародился король инструментов, как он развивался и конечно, знакомство с мировыми шедеврами органной музыки разных эпох.

Слушатели смогут насладиться не только сольным исполнением на органе, но и послушать его в ансамбле с другими музыкальными инструментами.

В программе концерта прозвучат сочинения Дж. Перголези, И.С. Баха, Л. Клерамбо, Й. Гайдна, Ф. Мендельсона и многих других.

Солистка — лауреат международных конкурсов, ведущая органистка Саратова Наталья Гольфарб.

Лектор-музыковед — кандидат искусствоведения Елена Пономарёва.

Начало концерта в 14.00

Пр. им. Кирова С.М., д. 1.

Тел. Кассы: +7-845-239-92-32. Время работы кассы: пт, сб, вс 11:00 — 18:30

21 февраля.

Стоимость билетов — 350 рублей