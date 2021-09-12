Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами саратовских спортсменов — участников Паралимпиады 2021 в Токио.

Согласно указу, за большой вклад в развитие российского спорта, а также высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на 16-х Паралимпийских летних играх в Токио правительственные наградами отмечены спортсмены из Саратовской области.

Орденом Почета отмечен Денис Тарасов, Орденом дружбы — Сергей Малышев, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени — Маляк Алиева, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени — Сергей Сафин, Юлия Шишова.

Напомним, Россия под нейтральным флагом заняла 4-е место в итоговой таблице Паралимпиады.