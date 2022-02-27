Вечером 27 февраля президент России Владимир Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Об этом стало известно в ходе встречи министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Такие меры вызваны агрессивными высказываниями в адрес России высших должностных лиц стран НАТО.

Стратегические силы необходимы для сдерживания агрессии против России и ее союзников, в том числе в войне с применением ядерного оружия.

Напомним, утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине в связи с ситуацией на Донбассе.