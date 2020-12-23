Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» и поручил удвоить выплаты врачам, которые будут работать с пациентами с коронавирусом на новогодних праздниках. Об этом пишет РИА «Новости».

— В Трудовом Кодексе, конечно же, ничего не сказано о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере, — сказал Путин.

Он добавил, что это обосновано с социальной точки зрения и будет справедливым, потому что не все медики еще получили вакцину от коронавируса, поэтому сохраняется риск их заражения.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 78 миллионов заболевших, 55 миллионов выздоровели, больше 1,7 миллиона человек скончались. В России выявили уже 2,9 миллиона человек с covid-19.