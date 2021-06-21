Президент РФ Владимир Путин поблагодарил депутатов за непрерывную работу. Он отметил взаимодействие с председателем ГД Вячеславом Володиным.

— Считаю, что в части, касающейся взаимодействия между парламентом и правительством должны произойти качественные изменения. Во время пандемии мы с Вячеславом Володиным работали онлайн, как иногда с министрами и с руководством Правительства. Потому что решения требовались немедленно. И принять их без нарушения каких-то регламентов и действующих норм закона было очень сложно. Или нужно было на грани проходить. Но мы договорились о том, что и парламент должен будет в этих экстраординарных условиях действовать, как, по сути, орган исполнительной власти, но в рамках своей компетенции. Так и получилось, — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что работа парламента VII Созыва была необычной по значимости принятых за ваш срок работы решений и по качеству.