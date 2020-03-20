Президент России Владимир Путин положительно оценил проект Парка покорителей космоса в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом рассказал Председатель госдумы Вячеслав Володин во время посещения места приземления Юрия Гагарина.

— В вашим руках реализация проекта, так что бы у нас всегда было желание сюда возвращаться, ваш опыт на строительстве парка имени горького в Москве нам очень пригодиться, обратился Володин к строителям, которые начинают работы в парке покорителей космоса. Работы здесь начинаются сегодня, они будут разделены на несколько этапов, в течение ближайших лет. Парк будет носить образовательный характер. Я показывал проекты парка президенту он нас поддержал, — сказал спикер госдумы, обращаясь к руководителю «Центра исследования экономики культуры и городского развития» МГУ Сергею Капкову.

По словам Вячеслава Володин, в будущем парке будут собраны уникальные и раритетные вещи, призванные разрушить мифы о полете Юрия Гагарина и его личности.

— Мы не раскрываем подробности, все увидите 12 апреля, когда мы покажем в подробностях, что будет на месте приземления. Мы уже обсуждали, какие раритеты тех лет будут здесь, мы и в Роскосмос обратимся, но сначала надо построить сам парк. Мы уберем пропаганду и антипропаганду, все мифы, которые окружают Гагарина и место приземления, — отметил Председатель Государственной думы.

Строительство парка рассчитано на три года. Оно подразумевает создание специального образовательного портала, посвященного космосу.

— Здесь люди будут соприкасаться с историей первого космонавта и историей освоения космоса, будет много визуализации, — сказал Володин.