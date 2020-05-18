Владимир Путин порекомендовал мусульманам отметить праздник Ураза-байрам дома. Об этом в понедельник, 18 мая, он сообщил во время онлайн совещания с руководством и представителями общественности Дагестана, пишет пресс-служба Кремля.

Он напомнил, что Ураза-байрам следует сразу после священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году он начался 24 апреля и завершится 23 мая.

— Знаю, что священнослужители призывают верующих, последователей ислама в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе, с друзьями, большими компаниями. Рассчитываю, что это авторитетное слово обязательно будет услышано, — резюмировал Владимир Путин.