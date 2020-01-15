Президент России Владимир Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину занять пост председателя правительства РФ.

Глава РФ лично встретился с Мишустиным и предложил ему этот пост. Получив положительный ответ, он внес его кандидатуру на рассмотрение в Государственную думу.

Михаил Мишустин руководил Федеральной налоговой службой страны с апреля 2010 года.

Напомним, что после предложение Путина внести изменения в Конституцию РФ Дмитрий Медведев заявил об уходе в отставку действующего состава правительства.