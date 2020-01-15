Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил продлить программу материнского капитала и внести в нее поправку. Глава государства предложил увеличить выплату за рождение второго ребенка, а также утвердить их за первенцев в размере 466 тысяч 616 рублей.

— Право на выплату получат семьи, у которых родился второй ребенок. После увеличения сумма маткапитала составит 616 тысяч 617 рублей, и будет ежегодно индексироваться, — сказал Путин.

Также он добавил, что если у пары уже имеется ребенок, то выплата при рождении второго будет уже в увеличенном размере.

Помимо этого, президент предложил утвердить ежемесячные выплаты для детей с 3 до 7 лет. Для этого доход семьи не должен превышать прожиточный минимум.