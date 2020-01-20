Владимир Путин предложил Совфеду освободить Юрия Чайку от занимаемой должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу, сообщает Интерфакс.

На его должность президент предложил зампреда СК РФ Игоря Краснова. Он уже внес его кандидатуру на рассмотрение Совета федераций.

Комитет Совфеда по конституционному законодательству может рассмотреть предлагаемую кандидатуру на пост генпрокурора РФ во вторник, 21 января, в верхняя палата — в срезу, 22 января.

Игорь Краснов родился в Архангельске в 1976 году. Начал свою карьеру в 1997 году в органах надзорного ведомства. В 2007 году перешел в Следственный комитет на пост старшего следователя по особо важным делам при председателе СК.

На его счету ряд резонансных дел, в том числе покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, а также убийство Бориса Немцова.

С 2016 года был на должности зампредседателя Следственного комитета РФ, а в 2017 был удостоен звания генерал-лейтенанта юстиции.