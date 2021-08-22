Президент РФ Владимир Путин предлагает единовременно выплатить всем российским пенсионерам по 10 тысяч рублей.

Причиной такого решения стали незапланированные всплески инфляции, — сообщили федеральные СМИ.

В такой непростой экономической ситуации государство должно оказать дополнительную поддержку незащищённым категориям граждан.

Разовая выплата в 10 тысяч рублей будет начислен всем без исключения пенсионерам, в том числе, как работающим, так и военным, — уточнил Путин.

Поддержка в виде разовой выплаты в 15 тысяч рублей будет предусмотрена и для всех российских военных граждан.