В среду, 8 Сентября на водопаде трагически погиб руководитель МЧС Евгений Зиничев. Проводить министра в последний путь пришел президент России Владимир Путин.

Глава государства возложил к постаменту букет алых роз. Затем он подошел к гробу и несколько секунд постоял, держась за него руками. Также Путин выразил слова утешения вдове покойного и пожал руку его сыну.

Прощание разделено на две части. Друзья, коллеги и сослуживцы могли попрощаться с ним с 09:00 до 10:30. Евгения Зиничева похоронят в его родном городе Санкт-Петербурге.