Презедент России Владимир Путин провел совещание «О ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России»

На совещании были обговорены основные меры для стабилизации обстановки. Режим черезвычайной ситуации был введен на территории Якутии и в Иркутской области. Координация всех средств тушения пожара была возложена на МЧС. В регионах работает почти пять тысяч человек, и 765 единиц техники.

Наиболее тяжелая ситуация складывается в Намском крае. Для локализации и тушения пожаров в регионе будет подключена воздушная техника – вертолеты МИ-6 и МИ-8 с водосливными устройствами.

Во множестве регионов России ведется восстановление утраченной инфраструктуры, организована дополнительная медицинская помощь нуждающимся, а также помощь сельскохозяйственным производителям. Эти мероприятия Владимир Путин будет держать под личным контролем.