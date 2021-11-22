Жители региона жалуются, что не могут вакцинироваться однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

В Саратовскую область поступили только 28 тыс. доз этого препарата.

Такую информацию сообщил глава областного минздрава Олег Костин в своём Instagram.

Костин опубликовал пост о ревакцинации президента России вакциной «Спутник Лайт», на что подписчики сразу спросили, когда же вакцина дойдёт до районов области.

«По мере поступления. Пришло 28000 доз«, — лаконично ответил министр.

Понятно, что такого количества вакцины явно не хватит всем желающим привиться именно этой, «облегченной» прививкой.