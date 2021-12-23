Сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин на пресс-конференции прокомментировал ситуацию с пытками в саратовской ОТБ-1.

Путин назвал эту ситуацию общемировой проблемой, подчеркнув, что в других странах происходит тоже самое. В ответ на замечание Ксении Собчак о присвоении званий руководителям таких мест, президент сказал, что опирается на информацию из разных источников.

Он подчеркнул, что ведется 17 и уже есть свыше десятка уволенных. Также Путин напомнил об инициативах передать полномочия уголовно-исполнительной системы из Минюста в МВД РФ, но не стал комментировать их.