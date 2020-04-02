Президент РФ Владимир Путин принял решение продлить карантин до 1 мая. Об этом он заявил в прямом эфире центральных каналов во время обращения к гражданам.

Глава страны отметил, что в прежнем режиме будут работать органы власти, аптеки, предприятия с непрерывным производством, магазины и медицинские учреждения. А вот «регионы сами будут принимать решения о том, какой режим вводится».

— Для нас важно — сохранение рабочих мест и доходов граждан, — сказал Путин.

Напомним, что в первом обращении президент объявил нерабочую неделю с 30 марта по 6 апреля. А с 1 апреля в Саратовской области начали выдавать пропуска на свободное перемещение по городу.