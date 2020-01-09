На сайте Change.org руководитель отделения профсоюза «Альянс врачей» в регионе Ирина Климентова создала петицию, в которой просит президента Владимира Путина отправить министра Наталью Мазину в отставку.

Девушка напомнила о проблемах с поставками жизненно необходимых лекарств, низком доходе медиков всех уровней и «ужасных условиях труда». Также Климентова вспомнила о незаконных увольнениях и отсутствии должного реагирования на просьбы и жалобы местных жителей.

Не остались без внимания уголовное дело о закупках многомиллионного медоборудования и обыски в квартире Мазиной.

— Это лишь малая часть того, что происходит под руководством министра здравоохранения. О состоянии медицины в Саратовской области можно узнать в многочисленных публикациях региональных СМИ, — написала в заключении Ирина.

Сейчас петицию подписало уже более 150 человек.