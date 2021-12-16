Жительница Ленинского района подозревается в причинении тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Жертвой гражданки стал бывший сожитель. Изначально она планировала забрать свои вещи из квартиры бывшего возлюбленного. По пути к нему женщина в целях снятия стресса и избавления от негативных переживаний после расставания посетила одно из питейных заведений.

Ближе к вечеру на пороге квартиры бывшего, сильная и уверенная в себе женщина, едва держась на ногах, решительно потребовала от разбившего ей сердце мужчины возврата ее личных вещей. Хозяин квартиры предложил даме продолжить беседу без посторонних соседских ушей в тишине и гармонии помещения кухни.

Женщина согласилась, но заранее предупредила, что не потерпит от бывшего грязных намеков и оскорблений. Мужчина, судя по всему, данное условие нарушил. По словам гражданки, она схватила со стола нож после того, как услышала из уст экс-сожителя оскорбительное слово. В пылу гнева подозреваемая нанесла мужчине несколько ударов ножом в спину. Жертву женской ярости госпитализировали в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.