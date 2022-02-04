ЧП произошло в саратовском поселке Жасминный.

Горожанка выбросила двухмесячного щенка с третьего этажа. Она была нетрезва.

Вечером 31 января соседи вызвали участкового и забрали питомца, доставили его в клинику для животных.

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