Следователи проводят проверку по факту гибели женщины в Советском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По данным ведомства, трагедия произошла 29 февраля. Женщина выпала из окна пятого этажа, была госпитализирована, но через полчаса скончалась в больнице. Сейчас следователи проводят проверку по факту гибели.

Как рассказал источник «Новостей Саратова» в правоохранительных органах, погибшей было 28 лет. В квартире, из окна которой она выпала, женщина жила вместе со своими сожителям. Перед тем, как произойти трагедии, влюбленные выпили и мужчина лег спать. Что произошло в голове у женщины, и почему она оказалась на окне, никто не знает. Свидетелями несчастного случая стали двое приятелей, пытавшихся удержать хозяйку квартиры. Причин совершать необдуманный поступок у нее не было, пара жила мирно и не бедно, никаких кредитов и денежных долгов у них не было.