32-летний мужчина, проживающий на улице Зои Космодемьянской в Саратове, обратился в полицию после того, как его избил знакомый. Об этом сообщили в городском УМВД.

Мужчина сообщил, что пил с 36-летним приятелем. Между ними вспыхнул спор, который закончился дракрй.

Предполагаемого злоумышленника задержали, на него завели уголовное дело.

Выяснилось, что ранее гражданин уже был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.