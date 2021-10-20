В Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего жителя Ершовского района, обвиняемого в ряде преступлений. Об этом сообщает следственное управление.

5 августа 66-летний мужчина, будучи пьян, ехал не пристегнутым ремнем безопасности в своем авто по территории одного из населенных пунктов Федоровского района. Ранее он уже привлекался к ответственности и был лишен водительских прав.

Когда водителя остановили, он, не желая быть привлеченным к ответственности, попытался передать инспектору ДПС взятку в размере 50 тысяч рублей. Сотрудник полиции отказался принять деньги.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.