Суд признал виновным 66-летнего жителя Ершовского района в управлении автомобилем в нетрезвом виде и попытку дать взятку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

5 августа 66-летний мужчина, будучи пьян, ехал не пристегнутым ремнем безопасности на легковушке по территории одного из населенных пунктов Федоровского района. Ранее он уже привлекался к ответственности за подобное и был лишен водительских прав.

Не желая быть привлеченным к ответственности за это, мужчина попытался передать инспектору ДПС взятку в виде денег в размере 50 тысяч рублей. Сотрудник полиции отказался принять деньги и пресек противоправные действия водителя.

На предварительном следствии и в суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, с лишением прав сроком на 2 года.