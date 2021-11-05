Сегодня, 5 ноября, в Саратове задержали нетрезвого автомобилиста у зерносклада. В салоне автомобиля обнаружились мешки с чужим зерном, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

«Семерка» под управлением 48-летнего жителя села Заветы Ильича была остановлена у зерносклада. Водитель был пьян, за что полицейские составили на него административный протокол.

Оказалось, обнаруженное в машине зерно было похищено мужчиной с того самого склада. Возбуждено уголовное дело, ущерб оценен в 10 тысяч 545 рублей.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.