Инцидент призошел днем 6 ноября в Кировском районе Саратове.
Как сообщили очевидцы происшествия, жильцы дома номер 20 на улице Жуковского заметили на дороге некий объект, по которому проехал спецавтомобиль с электриками.
Заподозрив, что это сбитый машиной человек, люди вызвали «скорую».
Приехавшая бригада медиков обнаружила, что это не человек, а сумка.
«Скорая» также констатировала, что присутствовавшие на месте происшествия водитель и пассажир машины электриков пьяны.
Теперь выяснением обстоятельств происшествия занимается полиция.