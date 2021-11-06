Инцидент призошел днем 6 ноября в Кировском районе Саратове.

Как сообщили очевидцы происшествия, жильцы дома номер 20 на улице Жуковского заметили на дороге некий объект, по которому проехал спецавтомобиль с электриками.

Заподозрив, что это сбитый машиной человек, люди вызвали «скорую».

Приехавшая бригада медиков обнаружила, что это не человек, а сумка.

«Скорая» также констатировала, что присутствовавшие на месте происшествия водитель и пассажир машины электриков пьяны.

Теперь выяснением обстоятельств происшествия занимается полиция.