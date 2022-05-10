Председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи, депутат от ЛДПР Дмитрий Пьяных о работе губернатора Саратовской области Валерия Радаева:

— Сегодня Валерий Радаев объявил о своём решении подать в отставку, также он заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующий срок, хотя такая возможность у него имеется. Насколько хорошим он был губернатором — скажут люди. Однозначно, не всё, что было задумано, в итоге было сделано. При этом отмечу, что многие важные для региона показатели достигнуты.

Пересуды о причинах этого решения оставим для политтехнологов. Из личного общения с Валерием Радаевым могу отметить его искреннее желание работать, вникать в суть проблем. Будучи депутатом областной Думы, а затем и Государственной Думы, не раз обсуждал с ним вопросы, касающиеся жителей области, и всегда видел его желание разобраться и помочь. Мне кажется, что он ещё не все сказал и сделал, и мы обязательно ещё увидим его на политической арене области.